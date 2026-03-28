2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年3月20日、自身のインスタグラムを更新。過去のCDジャケットを投稿した。2014年リリース「Bittersweet」のジャケット写真公開されたのは、14年2月12日にリリースされた「Bittersweet」のジャケット写真。メンバーの松本潤さんが出演したドラマ「失恋ショコラティエ｣（フジテレビ系）の主題歌で、落ち葉が積もる景色の中、カメラ目線の5人が写っていた。前列のベン