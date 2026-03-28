2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年3月20日、自身のインスタグラムを更新。過去のCDジャケットを投稿した。

2014年リリース「Bittersweet」のジャケット写真

公開されたのは、14年2月12日にリリースされた「Bittersweet」のジャケット写真。メンバーの松本潤さんが出演したドラマ「失恋ショコラティエ｣（フジテレビ系）の主題歌で、落ち葉が積もる景色の中、カメラ目線の5人が写っていた。

前列のベンチには、前髪を流したヘアスタイルでグレーとブルーのツートンのジャケットを羽織り、ボルドーのパンツを着用した松本さんが座っている。また、同じベンチに黒いロングベストとグレーのセットアップを着用した相葉雅紀さんが座りポーズを決めている。

後列には、前髪を斜めに分けたヘアスタイルで、ネクタイをつけてボルドーのジャケットを着用した二宮和也さんが、ポケットに手を入れてポーズをきめていた。ネクタイをつけて濃いブルーのジャケットを着て首からストールをかけた大野智さんと、前髪を分けたヘアスタイルで黒いジャケットを羽織った櫻井翔さんもカメラ目線で写っていた。2枚目では、松本さんをセンターにして、ポーズをきめた5人が並んでいた。

この投稿には、「ショコ潤のビジュが神がかってる」「ビジュも最強」「ビジュの破壊力」「5人ともカッコ良い」「もう、キュンです」「並んで王子様風彼氏感が最高すぎる」「最高に素敵」「茶髪ショコ潤が綺麗すぎて」「この甘さにトロけるしかない」「この時のビジュ最高やないか〜い」といったコメントが寄せられていた。