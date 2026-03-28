【モデルプレス＝2026/03/28】FANTASTICSの八木勇征が3月27日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた筋肉を公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「かっこよすぎ」話題の圧巻肉体美◆八木勇征、逞しい腕と肩の筋肉を披露八木は「イチゴくらいになってきた肩」と、イチゴの絵文字を交えてお茶目につづり、トレーニング中の鏡越し自撮りショットを投稿。赤いキャップにヘッドホンを装着したスタイルで、タ