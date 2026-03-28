FANTASTICS八木勇征「イチゴくらいになってきた」逞しい腕＆肩の筋肉公開「イチゴどころかメロン級」「かっこよすぎ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/28】FANTASTICSの八木勇征が3月27日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた筋肉を公開し、反響を呼んでいる。
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八木は「イチゴくらいになってきた肩」と、イチゴの絵文字を交えてお茶目につづり、トレーニング中の鏡越し自撮りショットを投稿。赤いキャップにヘッドホンを装着したスタイルで、タンクトップの袖から覗く太く逞しい腕の筋肉や、浮き上がった肩の筋肉を公開した。日々のトレーニングによる肉体美の進化を披露している。
この投稿にファンからは「筋肉に目が釘付け」「イチゴどころかメロン級です」「逞しさにキュンとした」「最高にクール」「ザ・肉体美」「どこまで進化するのか楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆八木勇征、逞しい腕と肩の筋肉を披露
八木は「イチゴくらいになってきた肩」と、イチゴの絵文字を交えてお茶目につづり、トレーニング中の鏡越し自撮りショットを投稿。赤いキャップにヘッドホンを装着したスタイルで、タンクトップの袖から覗く太く逞しい腕の筋肉や、浮き上がった肩の筋肉を公開した。日々のトレーニングによる肉体美の進化を披露している。
◆八木勇征の投稿に反響
この投稿にファンからは「筋肉に目が釘付け」「イチゴどころかメロン級です」「逞しさにキュンとした」「最高にクール」「ザ・肉体美」「どこまで進化するのか楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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