【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が3月27日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」5回参加美女「新鮮」雰囲気がらりメイク×美肩際立つオフショル姿公開◆瀬川陽菜乃、オフショル姿披露瀬川は「みんなviviメイクみてくれたー？念願の念願の夢のvivi」とつ