「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、雰囲気がらりメイク＆オフショルコーデに反響「透明感すごい」「肩のライン綺麗」
【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が3月27日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」5回参加美女「新鮮」雰囲気がらりメイク×美肩際立つオフショル姿公開
瀬川は「みんなviviメイクみてくれたー？念願の念願の夢のvivi」とつづり、雑誌「ViVi」（講談社）の公式Instagramの「変身メイク」企画に登場した際のオフショットを投稿。美しい肩のラインが際立つ白いオフショルダーのトップスにニット帽を合わせ、普段とは異なる雰囲気のメイク姿を披露した。「メイク可愛くて落としたくなかったー」と撮影時の喜びも明かしている。
この投稿にファンからは「メイクがいつもと違ってて新鮮」「スタイル良すぎ」「透明感すごい」「ピュアな感じが似合ってる」「肩のライン綺麗」「うぶいひなぽん最高に綺麗」「可愛すぎて語彙力なくなる」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」5回参加美女「新鮮」雰囲気がらりメイク×美肩際立つオフショル姿公開
◆瀬川陽菜乃、オフショル姿披露
瀬川は「みんなviviメイクみてくれたー？念願の念願の夢のvivi」とつづり、雑誌「ViVi」（講談社）の公式Instagramの「変身メイク」企画に登場した際のオフショットを投稿。美しい肩のラインが際立つ白いオフショルダーのトップスにニット帽を合わせ、普段とは異なる雰囲気のメイク姿を披露した。「メイク可愛くて落としたくなかったー」と撮影時の喜びも明かしている。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿にファンからは「メイクがいつもと違ってて新鮮」「スタイル良すぎ」「透明感すごい」「ピュアな感じが似合ってる」「肩のライン綺麗」「うぶいひなぽん最高に綺麗」「可愛すぎて語彙力なくなる」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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