「Ｆ１・日本ＧＰ・予選」（２８日、鈴鹿サーキット）レッドブルの控えドライバーを務める角田裕毅（２５）がトークイベントに出席した。昨年の日本ＧＰはレッドブルの正ドライバーとして１２位。今年は日本ＧＰを外から見る立場となり「昨日から見ていて、走れていないというのは複雑な気持ち」と率直な思いを口にした。「エンジニアって、こんなに情報をもらいながらドライバーに的確なことを伝えているんだな、ということ