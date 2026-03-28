日本の文化として世界中に広がる”漫画”。2025年の日本の漫画市場規模はアメリカ・フランスだけでも2,000億円を超えたとの試算もあり、その熱量はドイツで開催された出版イベント「Leipzig Book Fair」の会場にも確かに表れていた。 【画像】浅野いにおから直筆のサイン＆イラストを渡され喜ぶ暗森透 漫画家の浅野いにおは22日に「Leipzig Book Fair」の様子を自身のX（@asano_inio）にポスト。「こちらはいま朝9時で日本よ