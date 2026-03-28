スコットランド戦前日（現地３月27日）、スコットランド代表の練習を取材するため、レッサー・ハムデン（クイーンズ・パークFCのスタジアム）の前で待機していた。まだゲートは閉ざされたまま。知り合いの記者と雑談を交わしながら、時折時間を確認する。周囲には同じように取材開始を待つメディア関係者や、地元のファンの姿も見えた。そんな中、不意に周囲がざわめき始める。ひとりのレジェンドが到着したのだ。一台の車