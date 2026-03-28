突然現れたレジェンドに地元ファン殺到、現地スコットランドで目撃した”凄まじい影響力”
スコットランド戦前日（現地３月27日）、スコットランド代表の練習を取材するため、レッサー・ハムデン（クイーンズ・パークFCのスタジアム）の前で待機していた。
まだゲートは閉ざされたまま。知り合いの記者と雑談を交わしながら、時折時間を確認する。周囲には同じように取材開始を待つメディア関係者や、地元のファンの姿も見えた。
そんな中、不意に周囲がざわめき始める。ひとりのレジェンドが到着したのだ。
一台の車がゆっくりと乗り入れ、ドアが開く。姿を現した人物に気づいた瞬間、空気が変わった。その人物は車から降りると、そのままレッサー・ハムデンへ向かって歩を進める。その背中を追うように、地元のファンが殺到していった。
無理はない。突然、そこに現れたのは中村俊輔さんだ。
セルティック時代にリーグMVPに輝くなど、強烈なインパクトを残した名手。その記憶は色褪せることなく、「ナカムラ」の名は今なおスコットランドで語り継がれている。スタジアムの前で起きた、ほんの数分の出来事。それでも、この地における彼の凄まじい影響力の大きさを、改めて実感させられる光景だった。
さらに日本代表の公開練習中には、中村さんのもとに森保一監督、コーチ陣などスタッフが集まる。かつて10番を背負って日本代表にも貢献した実績を考えれば、当然の光景だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
まだゲートは閉ざされたまま。知り合いの記者と雑談を交わしながら、時折時間を確認する。周囲には同じように取材開始を待つメディア関係者や、地元のファンの姿も見えた。
そんな中、不意に周囲がざわめき始める。ひとりのレジェンドが到着したのだ。
無理はない。突然、そこに現れたのは中村俊輔さんだ。
セルティック時代にリーグMVPに輝くなど、強烈なインパクトを残した名手。その記憶は色褪せることなく、「ナカムラ」の名は今なおスコットランドで語り継がれている。スタジアムの前で起きた、ほんの数分の出来事。それでも、この地における彼の凄まじい影響力の大きさを、改めて実感させられる光景だった。
さらに日本代表の公開練習中には、中村さんのもとに森保一監督、コーチ陣などスタッフが集まる。かつて10番を背負って日本代表にも貢献した実績を考えれば、当然の光景だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集