【モデルプレス＝2026/03/28】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月27日、自身のInstagramを更新。結婚30周年の真珠婚を迎えたことを報告した。【写真】夫婦芸人「美男美女」30年前の結婚式ショット公開◆さゆり、結婚30周年を報告さゆりは「今日結婚30周年 真珠婚迎える事ができましたぁ〜」とつづり、30年前の結婚式の写真を複数枚投稿。夫のかつみは深緑色の紋付羽織袴姿、さゆりは華やかな色打掛