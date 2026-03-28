「かつみ・さゆり」さゆり、“真珠婚”報告 30年前の結婚式ショットに反響続々「美男美女」「初々しい」
【モデルプレス＝2026/03/28】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月27日、自身のInstagramを更新。結婚30周年の真珠婚を迎えたことを報告した。
【写真】夫婦芸人「美男美女」30年前の結婚式ショット公開
さゆりは「今日結婚30周年 真珠婚迎える事ができましたぁ〜」とつづり、30年前の結婚式の写真を複数枚投稿。夫のかつみは深緑色の紋付羽織袴姿、さゆりは華やかな色打掛姿の初々しい2ショットを披露した。当時は借金が多く結婚式は諦めていたというが、所属事務所とホテルのコラボレーション企画のモデルケースとして式を挙げることになった経緯を紹介。600人が出席する豪華な式を「夢のような1日をプレゼントして頂きました〜」と回顧した。一方でタダだと思ってたら、後日「びっくりな金額の請求書がきてひっくり返るの巻〜」というオチも披露。再び借金したものの、「唯一 幸せな借金でしたぁ〜」と明るくつづっている。
また、30年の結婚生活については「面白いほどアホエピソード満載の怒涛の人生」「打たれるたびに強くなる鉄のようにカッチカチの絆が仕上がりましたぁ〜」と表現。究極のポジティブな夫・かつみへの感謝をつづり、「これからもさゆりを引っ張ってってね」とメッセージを送った。
この投稿には「真珠婚おめでとうございます」「2人の歴史に感動＆爆笑」「ずっと仲良しで嬉しい」「憧れの夫婦」「エピソード満載の夫婦、最高です」「30年経ってもラブラブで羨ましい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫婦芸人「美男美女」30年前の結婚式ショット公開
◆さゆり、結婚30周年を報告
さゆりは「今日結婚30周年 真珠婚迎える事ができましたぁ〜」とつづり、30年前の結婚式の写真を複数枚投稿。夫のかつみは深緑色の紋付羽織袴姿、さゆりは華やかな色打掛姿の初々しい2ショットを披露した。当時は借金が多く結婚式は諦めていたというが、所属事務所とホテルのコラボレーション企画のモデルケースとして式を挙げることになった経緯を紹介。600人が出席する豪華な式を「夢のような1日をプレゼントして頂きました〜」と回顧した。一方でタダだと思ってたら、後日「びっくりな金額の請求書がきてひっくり返るの巻〜」というオチも披露。再び借金したものの、「唯一 幸せな借金でしたぁ〜」と明るくつづっている。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿には「真珠婚おめでとうございます」「2人の歴史に感動＆爆笑」「ずっと仲良しで嬉しい」「憧れの夫婦」「エピソード満載の夫婦、最高です」「30年経ってもラブラブで羨ましい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】