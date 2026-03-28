東京ドームの巨人戦プロ野球の阪神は28日、東京ドームで巨人と対戦し、2-0で勝利した。阪神先発の高橋遥人投手が9回を112球3安打2四球無失点、6奪三振で完封勝利。幾度となく故障に苦しんだ左腕の完封劇に虎党が感激している。序盤から完璧な内容だった。4回までパーフェクトピッチを披露。5回は連打で初めて得点圏に走者を背負うも、増田を三振、中山を二ゴロに仕留めた。6〜8回も四球1つだけで切り抜け、2-0のリードで9回