25-26シーズン限りでリヴァプールから退団すると発表したエジプト代表のモハメド・サラー。2017年にローマから加わって以降はロベルト・フィルミーノ、サディオ・マネと強力な3トップを形成し、多くの勝利をチームにもたらしてきた。昨季もリーグ戦で29ゴール18アシストと素晴らしい数字を記録したが、今季は一気に失速。未だ5ゴールと二桁も遠い数字となっている。『THE Sun』によると、リヴァプールの元指揮官であるユルゲン・ク