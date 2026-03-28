【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していた田中陽菜（たなか・ひなた）が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。自らがメイクを施した妹の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」美女JK「美人姉妹すぎる」自身ががヘアメイク施した妹顔出し◆田中陽菜、妹のヘアメイクした姿を披露田中は「妹のヘアメイクした」とつづり、中高生