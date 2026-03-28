「今日好き」田中陽菜（ひなた）、妹に施したヘアメイク披露「プロ並みの仕上がり」「美人姉妹すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していた田中陽菜（たなか・ひなた）が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。自らがメイクを施した妹の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女JK「美人姉妹すぎる」自身ががヘアメイク施した妹顔出し
田中は「妹のヘアメイクした」とつづり、中高生向けYouTubeチャンネル「めるぷち」選抜生でもある妹のひよりの姿を投稿。ウェーブがかったロングヘアに、艶やかなリップが印象的なメイクを施したひよりの姿を公開している。また、様々な表情を見せるコラージュ写真も載せており、田中のプロデュースによって妹の魅力が引き出された様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「プロ並みの仕上がり」「妹想いで素敵」「仲良し姉妹でほっこりした」「さらに可愛くなってて驚いた」「美人姉妹すぎる」「こんなお姉さんが欲しかった」といった声が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美女JK「美人姉妹すぎる」自身ががヘアメイク施した妹顔出し
◆田中陽菜、妹のヘアメイクした姿を披露
田中は「妹のヘアメイクした」とつづり、中高生向けYouTubeチャンネル「めるぷち」選抜生でもある妹のひよりの姿を投稿。ウェーブがかったロングヘアに、艶やかなリップが印象的なメイクを施したひよりの姿を公開している。また、様々な表情を見せるコラージュ写真も載せており、田中のプロデュースによって妹の魅力が引き出された様子を披露した。
◆田中陽菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「プロ並みの仕上がり」「妹想いで素敵」「仲良し姉妹でほっこりした」「さらに可愛くなってて驚いた」「美人姉妹すぎる」「こんなお姉さんが欲しかった」といった声が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】