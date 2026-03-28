京都を拠点に活動する4人組バンド、MoritaSaki in the poolが2ndアルバム『KIDCORE SCULPTURE』を5月20日にリリースする。本作は、幼さを単なる「ノスタルジー」や「未完成・未熟」なものとして回収するのではなく、現在進行形の身体や感覚、表現として彫刻するように描き出している。日向と日陰が混在する静かな街と、その上で遊び暮らす日々の退屈、ラバーダック、プールサイドといった情景が、彼ら独自の視点で紡がれている。Mo