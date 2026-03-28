少ない材料で、春野菜の魅力をめいっぱい生かしたレシピを紹介します。今回紹介するのは京都在住の料理研究家・大原千鶴さん直伝の「菜の花丼」。緑と黄色の春らしい色あいで、5分ほどでさっとつくれる簡単どんぶりです。緑色が鮮やかな「菜の花丼」のつくり方三寒四温、少しずつ温かくなるにつれて、青果店の店先には春の野菜が並び始めます。春野菜の醍醐味（だいごみ）は、なんといってもやわらかくてみずみずしいこと。【写真