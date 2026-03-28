少ない材料で、春野菜の魅力をめいっぱい生かしたレシピを紹介します。今回紹介するのは京都在住の料理研究家・大原千鶴さん直伝の「菜の花丼」。緑と黄色の春らしい色あいで、5分ほどでさっとつくれる簡単どんぶりです。

緑色が鮮やかな「菜の花丼」のつくり方

三寒四温、少しずつ温かくなるにつれて、青果店の店先には春の野菜が並び始めます。春野菜の醍醐味（だいごみ）は、なんといってもやわらかくてみずみずしいこと。

【写真】料理研究家の大原千鶴さん

菜の花は12月頃の冬から春にかけて、市場に出回ります。ほろ苦さとシャキシャキの歯ざわりが特徴で、βカロテンとビタミンCが豊富。

「油と相性がいいから炒めると香ばしさが加わり、味がギュッと濃くなります。苦味をやわらげてくれる卵を合わせて」（大原さん）

●菜の花丼

【材料（1人分）】

菜の花 80g

卵 2個

A［マヨネーズ、水各大さじ1／2 塩ひとつまみ］

しょうゆ 大さじ1／2

温かいご飯、カツオ節 各適量



●つくり方

（1） ボウルに卵を溶きほぐし、Aを加えてよく混ぜる。

（2） フライパンに米油（※）小さじ1（分量外）を入れて中火で熱し、（1）の卵液を回し入れ、箸で混ぜて好みの半熟になったら火を止め、バットに取り出す。

（3） 同じフライパンに米油（※）小さじ1〜2（分量外）をたして中火で熱し、菜の花と水大さじ1（分量外）を入れる。返しながら炒め、菜の花に8割がた火がとおったら、しょうゆを加えてさっとからめる。

（4） 器にご飯を盛り、（3）を汁ごとのせる。さらに（2）の卵をのせ、カツオ節をふる。

※ またはサラダ油やオリーブオイル、ゴマ油など、好みの油

［1人分595kcal］

※ 掲載するレシピは、一般的な調理道具で調理することを想定しています。特別な道具を使用する場合は、商品の使用説明書に従ってください