初回は3者連続三振も…4回途中に4失点で降板【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースのエメット・シーハン投手が27日（日本時間28日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発登板した。開幕ローテーション入りを果たした26歳右腕だったが、自慢の直球の威力が徐々に色褪せて4回途中4失点で降板した。デーブ・ロバーツ監督は試合後、降板を決めた理由を明かした。最高の立ち上がりから一