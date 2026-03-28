日本ヒューム（5262、東証プライム）に初めて関心を持ったのは、2018年夏場の株価動向だった。900円水準から1060円まで急伸。その後2カ月弱で、「行って来い」となった。「防災関連」銘柄とはやされて急伸。が、大台替わりで株価急落。株式投資の「属性」を垣間見た気がした。【こちらも】ヒューマンHDは着実な収益街道を歩む久方ぶりに昨今の動向を覗いてみた。本稿作成中の時価は1300円台終盤。300円余り上値に居所を移して