住石ホールディングス（1514）は27日、ストップ高となる前日比150円高の1,009円（+17.46%）まで買われた 。26日引け後に発表した豪州ワンボ炭鉱からの配当受領に加え、同日に日本経済新聞が報じた「政府による石炭火力発電の稼働制限解除」に関するニュースが強力な支援材料となった 。【こちらも】岩谷産業が年初来高値、トヨタ・千代田化工建の水素量産報道で関連株に買い市場の注目は、単発の利益押し上げ要因から事業環境