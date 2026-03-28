2026年4月から、少子化対策の財源として「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。健康保険料に上乗せされる形で給与から天引きされますが、SNSでは「独身税」とも呼ばれ、大きな注目を集めています。 子どもがいない人も負担するこの制度について、「年収500万円だと月にいくら引かれるのか」と気になる人も多いのではないでしょうか。本記事では、支援金の仕組みや年収別の負担額、独身税と呼ばれる背景について解説し