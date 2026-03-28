「AnimeJapan 2026」DAY1の「Netflixスペシャルステージ」にて、『だんでらいおん』の追加キャストとして宮野真守、杉田智和、阪口大助、釘宮理恵の出演が発表され、あわせて予告編とキーアートが公開された。 参考：宮野真守は“猟奇系キャラ”がハマる？『【推しの子】』『DEATH NOTE』『鬼滅の刃』など 『だんでらいおん』は、2002年に『週刊少年ジャンプ』の『第71回天下一漫画賞』応募作として佳作