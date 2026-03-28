大阪シティバスは、「御堂筋ライナー」の運行を、3月31日をもって終了する。「御堂筋ライナー」は、2025年12月1日に運行を開始。運行経路は大阪駅前を出発し、Osaka Metro本町ビルと心斎橋を経由して大阪駅前に戻るルート。所要時間は、大阪駅前から心斎橋まで約20分。平日の朝と夕方にそれぞれ4本ずつを運行する。定員21名の座席定員制。運賃は大人300円、小児150円。支払い方法は現金または交通系ICカードに対応している。各種割