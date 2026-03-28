【AnimeJapan 2026】 開催期間：3月28日・29日 9時～17時 会場：東京ビッグサイト 本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」より「GATE SEASON2自衛隊彼の海にて、斯く戦えり」の展示ブースを撮り下ろしで紹介していく。 「GATE SEASON2自衛隊彼の海にて、斯く戦えり」は、「GATE」の世界を舞台に新たなキャラクターと