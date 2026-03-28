バレーボール日本代表の高橋藍（※高＝はしごだか）が、きょう28日放送のカンテレ特番『見取り図の人生最後の朝昼晩餐ツアー』（毎週土曜後2：57〜3：37※関西ローカル）に出演する。【写真】レア…高橋藍＆見取り図のごちそうさまポーズ3ショット見取り図がMCを務め、一流芸能人や一流アスリートが人生最後に食べたい究極の3食をめぐる、グルメドキュメントバラエティー。高橋は、サントリーサンバーズ大阪のキャプテン