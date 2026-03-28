3月31日発売のFRaU JAXURY号の表紙に、Snow Manの宮舘涼太さんが登場します。表紙に加え、12ページにわたる大特集。4月4日スタートのドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系・毎週よる１１時）で連続ドラマ初主演--そのドラマ収録の合間に行われた表紙撮影の舞台裏を、「スタッフは見た！」を2回に分けてお届けします。本日はその第1回です。テレビ朝日スタジオで、舘様を待つ今回の撮影のテーマは、花吹雪。舘様