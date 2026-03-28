今日28日夜、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」が日本上空を通過します。今夜は移動性の高気圧に覆われて晴れる所が多く、絶好の観測日和となりそうです。地上の夜桜も素敵ですが、夜空も見上げてみてはいかがでしょう。今日28日夜国際宇宙ステーション(ISS)が日本上空を通過国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらい