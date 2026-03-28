Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演するドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」の“ととのい上映会&取材会”が東京都内で開催された。本作は、おいしいものが大好きなファッションモデルのカラちゃんと、サウナを愛するヘアスタイリストのシトーさんが、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒やされる“ヒーリングドラマ”。カラちゃんを演じる岩本と、シトーさんを演じる