開催：2026.3.28会場：トゥルイスト・パーク結果：[ブレーブス] 6 - 0 [ロイヤルズ]MLBの試合が28日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとロイヤルズが対戦した。ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。1回裏、3番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブ