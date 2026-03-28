開催：2026.3.28

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 6 - 0 [ロイヤルズ]

MLBの試合が28日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとロイヤルズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。

1回裏、3番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-0 KC

3回裏、2番 ドレイク・ボールドウィン 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 2-0 KC

4回裏、9番 マイケル・ハリス 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 4-0 KC

7回裏、7番 マウリシオ・デュボン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 6-0 KC

試合は6対0でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのコール・ラガンズで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-28 10:54:09 更新