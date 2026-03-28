記事ポイント信州プレミアム和牛の牛骨を100%使用した1日20食限定のラーメンチャーシューの代わりに低温調理の和牛ローストビーフをトッピング焼肉家蔵 松井山手店・南草津店にて税込858円で提供中 焼肉家蔵を運営するフレイバー・プラザが、新メニュー「極・和牛骨ラーメン」の提供を2026年3月19日より開始しました。信州プレミアム和牛の牛骨を100%使用した、焼肉専門店ならではの贅沢な一杯です。松井山手店と南草津店の2