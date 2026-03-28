日本陸連は２７日、都内でマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）シリーズ２０２５-２０２６の表彰式を行った。女子は佐藤早也伽（積水化学）が女王に輝き、壇上では走る姿とはイメージ激変のフォーマルなコーデで登場した。黒のワンピースに身を包み、ヒールを履いた佐藤は「先日の名古屋ウィメンズが１０回目のマラソン挑戦。節目となる大会でチャンピオンになることができてうれしく思っています。これからも挑戦を