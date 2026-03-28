ドイツ代表は現地３月27日に、国際親善試合でスイス代表とバーゼルにあるザンクト・ヤコブ・パルクで対戦。４−３で勝利した。撃ち合いとなった一戦で、チームの全得点に絡んだのが、フロリアン・ヴィルツだ。リバプールのMFは26分、ショートコーナーからファーサイドにクロスを送り、ヨナタン・ターのゴールをお膳立てすれば、45＋２分には、絶妙なラストパスでセルジュ・ニャブリの得点をアシストする。絶好調の22歳はさ