「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）プロ野球は２７日、セ・パ両リーグの公式戦が開幕した。連覇を狙う阪神は敵地で巨人に敗れ、２年ぶりの開幕戦黒星となった。先発の村上が初回に先頭・キャベッジに被弾するなどいきなり２失点で６回５安打３失点。打線も巨人のドラフト１位・竹丸の前に六回まで３安打１得点と振るわずプロ初勝利を献上した。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は無安打に終わった佐藤輝について「上体