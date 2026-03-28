「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）

プロ野球は２７日、セ・パ両リーグの公式戦が開幕した。連覇を狙う阪神は敵地で巨人に敗れ、２年ぶりの開幕戦黒星となった。先発の村上が初回に先頭・キャベッジに被弾するなどいきなり２失点で６回５安打３失点。打線も巨人のドラフト１位・竹丸の前に六回まで３安打１得点と振るわずプロ初勝利を献上した。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は無安打に終わった佐藤輝について「上体だけで打とうとしている」と指摘した。

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阪神は巨人先発の竹丸を打ちあぐね、あっさりと終わってしまった。中でも気になったのが無安打の佐藤輝。４打席のうち３打席は走者を置いた状況で迎えたが、ブレーキになった。開幕戦で気持ちが前に出過ぎたのかもしれないが、上体だけで打とうとしている印象だ。好調だった昨季は下半身をしっかりと使って強い打球を打てていた。

打線としても竹丸に対する攻め方は今後、考え直していかなければならないだろう。今後もどんどん投げてくる投手だろうし、「これでいける」という自信を持たせてしまっては良くない。阪神打線はポイントになる左打者が多いので、相手の左投手に甘さを見せたくない。昨季の強い印象があるので、各球団ともかなり対策を練っているはずだから。

村上はソロ本塁打を２本許したが、走者をためてからの粘りは健在だ。六回は１死二、三塁のピンチを無失点でしのぎ、彼本来のピッチングを取り戻していた。

開幕戦は落としたが、１４３分の１試合と考えたい。連敗しないように、ふんどしを締め直して頑張ってほしい。