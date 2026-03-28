第98回選抜高校野球大会、1回戦最後のカードとなった大阪桐蔭と熊本工の一戦で、球場の空気を一変させる投球があった。大阪桐蔭の背番号10を背負った左腕、川本晴大（2年）。新たな“怪物候補”の誕生を強く印象づけた。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】甲子園の怪物たち自分のピッチングができた川本は埼玉県出身。小学6年時には年末に行われる12球団ジュニアトーナメントで西武ライオンズジュニアに選出され、中学で