日本代表は３月28日にスコットランド代表と、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。主将の遠藤航が怪我で不在のなか、27日にスコットランド戦の前日会見に登壇した森保一監督が、この英国遠征のキャプテンを堂安律にすると発表した。その後に取材に応じた堂安は、キャプテン指名について、「何回も何回も言っているので、皆さんも書き飽きたと思いますけど、特に変わらないです。ただ、責任感とか誇り、名誉みた