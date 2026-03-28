【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ系で4月11日21時からスタートする連続ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の主題歌が、福山雅治による書き下ろしの新曲に決定した。 ■ドラマのために紡がれる書き下ろし楽曲 書き下ろし楽曲ということもあり、福山が、ドラマの物語や世界観にどのような息吹を吹き込むのか。ドラマのエンディングや劇中の重要なシーンを彩る主題歌に注目だ。なお、タイトルなどの