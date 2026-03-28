福山雅治、フリースクールを舞台にした町田啓太主演ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の主題歌を書き下ろし

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日本テレビ系で4月11日21時からスタートする連続ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の主題歌が、福山雅治による書き下ろしの新曲に決定した。

■ドラマのために紡がれる書き下ろし楽曲

書き下ろし楽曲ということもあり、福山が、ドラマの物語や世界観にどのような息吹を吹き込むのか。ドラマのエンディングや劇中の重要なシーンを彩る主題歌に注目だ。なお、タイトルなどの詳細は後日発表される。

『タツキ先生は甘すぎる！』は、フリースクール「ユカナイ」を舞台に描かれる物語。町田啓太演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも…。

しかし、子どもたちと向き合うなかで、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と、彼が抱える葛藤を知ることに。

学校に行きたくない子どもたちと一緒に、ときに笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。 あらたな形のヒューマンドラマがこの春、幕を開ける。

■番組情報

日本テレビ 4月期新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』

4月11日スタート 毎週土曜 21:00～

出演者：町田啓太 松本穂香 藤本美貴 寺田心 三遊亭好楽 比嘉愛未 江口洋介

脚本：徳尾浩司

主題歌：福山雅治

音楽：得田真裕

演出：鈴木勇馬

フリースクール監修：石井しこう

アートセラピー監修：浜端望美

企画協力：前田志門

プロデューサー：岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

チーフプロデューサー：荻野哲弘

制作協力：オフィスクレッシェンド

製作著作：日本テレビ

■関連リンク

『タツキ先生は甘すぎる！』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/tatsuki/

福山雅治 OFFICIAL SITE

https://fmsp.amob.jp