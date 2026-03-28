大阪・関西万博のバーチャル会場として開催した『EXPO 2025 バーチャル万博 〜空飛ぶ夢洲〜』が 3月26日、“世界最大のバーチャルリアリティー万博”として、ギネス世界記録に認定された。「EXPO 2025 バーチャル万博〜空飛ぶ夢洲〜」ギネス世界記録認定証授与式 （左から）ミャクミャク、石川勝・会場運営プロデューサー、石毛博行・博覧会協会事務総長、ギネスワールドレコーズジャパン ジャスティン・パターソン公式記録認定