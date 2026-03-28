◇セ・リーグ広島6―5中日（2026年3月27日マツダスタジアム）広島は27日、中日との開幕戦で劇的勝利を飾った。ドラフト3位の勝田成内野手（22）が、5―5の延長10回2死一、二塁からセ・リーグの新人では初となる開幕戦でサヨナラ安打を放った。同1位・平川蓮外野手（21）は3―5の9回1死一、二塁から起死回生の同点の二塁打を放ち、ルーキー2人が躍動。新井監督4年目で初の開幕勝利を届けた。5―5で迎えた延長10回2死一、