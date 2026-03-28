日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）の新たな気象予報士が28日に発表された。27日に卒業した蓬莱大介氏（43）の後任として、茨城県出身の岡田良昭氏（36）がレギュラー出演することが決定。30日に初登場する。岡田氏は千葉大理学部を卒業後、気象予報士試験に5度の挑戦の末に合格した努力家。大学時代に気象キャスター・斉田季実治氏の天気解説に衝撃を受けたことが志望動機という。2014年に気象予報士資