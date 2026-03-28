日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）の新たな気象予報士が28日に発表された。27日に卒業した蓬莱大介氏（43）の後任として、茨城県出身の岡田良昭氏（36）がレギュラー出演することが決定。30日に初登場する。

岡田氏は千葉大理学部を卒業後、気象予報士試験に5度の挑戦の末に合格した努力家。大学時代に気象キャスター・斉田季実治氏の天気解説に衝撃を受けたことが志望動機という。2014年に気象予報士資格を取得後、福岡、高知、広島のテレビ局で天気コーナーを担当。その後別の職種に就くも「空の魅力を忘れられず」気象キャスターに復帰した。趣味はイラスト、卓球、マラソンで、1500枚以上のイラスト制作経験と3度のフルマラソン完走実績を有する。

岡田氏は「20年の歴史ある番組、かつ豊富な知識とトークの瞬発力を併せ持つ蓬莱さんの後任ということでプレッシャーはありますが、日々学ぶことを忘れずに、宮根さんとチームに早く溶け込んで、視聴者の皆さまの生活に役立つ気象情報をお届けしていきたいと思います」と所信表明。

さらに「穏やかな天気の時には楽しく、荒天時には安心を伝えられるよう努力して参ります。過去、1500枚以上描いてきたイラストも番組のどこかで披露できますように。今回のレギュラー出演にあたり、生活の拠点を大阪に移しました。大阪は、予約しなくても入れる安くておいしいご飯屋さんが多い印象です。機会があれば大阪マラソンにもチャレンジしたいと思います。これから、よろしくお願いいたします！」と新天地での抱負を語った。