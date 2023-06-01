ドル円は160円を超えてストップロス注文巻き込み上昇＝ＮＹ為替 ドル全面高の流れが継続。ドル円はこのところ上値を抑えていた160.00円前後を売りをこなして一気に160.20円台まで上昇。直前にいったん159.71円まで下げる場面があり、ドル高一服と見られたところからの反発で大台を超え、一気に上昇した。高値は160.30円まで。 USDJPY 160.17