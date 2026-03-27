４人組アイドルグループ「わーすた」が、今冬に解散することを２７日、都内で開催された１１周年公演「ＴｈｅＷｏｒｌｄＳｔａｎｄａｒｄ〜君と♡世界じゅう！１周年！〜」のライブ内ＭＣで解散を発表した。わーすたは廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香の４人組。２０１５年に結成し、グループ名は「ＴｈｅＷｏｒｌｄＳｔａｎｄａｒｄ」の略。１３カ国の国でライブ出演するなど世界に照準を合わせ活動