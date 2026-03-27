４人組アイドルグループ「わーすた」が、今冬に解散することを２７日、都内で開催された１１周年公演「Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｓｔａｎｄａｒｄ〜君と♡世界じゅう！１周年！〜」のライブ内ＭＣで解散を発表した。

わーすたは廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香の４人組。２０１５年に結成し、グループ名は「Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｓｔａｎｄａｒｄ」の略。１３カ国の国でライブ出演するなど世界に照準を合わせ活動してきた。ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ、豊洲ＰＩＴ、東京ドームシティホールなどでワンマンライブを行い、群雄割拠のアイドル界で存在感を発揮してきた。

公式サイトでは「グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを」重ねた結果、今冬開催予定のラストライブをもって「１１年の歴史に幕を下ろすこととなりました」と説明。メンバーは次の通りコメントした。

廣川奈々聖「これを聞いたとき、皆はどんな顔をするのかな、どんな気持ちでこれを読むのかな、そんなことを考えると胸がぎゅっとなります。みんなの目に映るわーすたはいつまでもキラキラしていたいし、自分にとっての宝物のようなものだからこそ、胸を張って良いもの・良いライブを届けられるグループだと思える状態で最後を迎えたい」

松田美里「たっぷり愛されてきた私たちは幸せです。メンバーと話し合いを重ねていく中で、“解散”は大切なものを宝箱にしまっていくような感覚になっていきました」

小玉梨々華「わーすたは言葉で表すことが難しいくらい私の中で特別で大切な場所です。落ち着く場所でもあり１１年続いている当たり前の日常でもあり唯一無二の私の居場所でした。普段あまり自分に自信が持てない私だけどステージに立っている時とみんなが温かい言葉をくれる瞬間はすごく強くなれました。私を強くしてくれて、成長させてくれてありがとう」

三品瑠香「私のこのアイドル人生に触れてくれたあなたに、心からの感謝を伝えたいです。あなたに出会えたことが、今もこの先も私の宝物だよ。わーしっぷの幸せが私の中の一番大切なことで、笑顔をみて、言葉をもらって、嬉しい日々の中で過ごすことができました」