欧州を代表する格安航空会社ライアンエアーが、X上でアーセナルを痛烈にイジった。事の発端は、アーセナル公式がミケル・アルテタ監督の誕生日を祝う温かい投稿をしたことだ。これに対し、ライアンエアーの公式アカウントが「ようやく祝うものができたね」と引用リポストで反応。近年の優勝争いで「あと一歩」が届かず、タイトルから見放されている名門の急所を突いた。この投稿は瞬く間に26万いいねを超え、世界中のサッカーファ