【スポーツ リアライブ緊急企画】 柳田悠岐・前田健太・千賀滉大らが集結！ プロ野球スターの原点、アニメ『ダイヤのA』の魅力に迫る 独占インタビュー特番が4月4日（土）放送決定！ ©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京 テレ東系列のスポーツニュース番組『スポーツ リアライブ～SPORTS Real＆Live』は、2